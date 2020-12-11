Обвиняемого в крупной взятке депутата Госдумы Белоусова осудят в Москве

Бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, подозреваемый в коррупции, был привлечен к уголовной ответственности. Теперь ему предстоит ответить в суде.

Бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, подозреваемый в коррупции, был привлечен к уголовной ответственности. Теперь ему предстоит ответить в суде.

Материалы дела в отношении парламентария передали в Московский городской суд. Дата слушания станет известна позднее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По версии следователей, Вадим Белоусов вместе с бывшим главным бухгалтером челябинской компании "Первый хлебокомбинат" и экс-главой Челябинской области Михаилом Юревичем, а также другими сообщниками, получил от дорожно-строительной организации взятку, которая составляет более 3 млрд рублей. За "денежное вознаграждение" фигуранты пообещали общее покровительство. Белоусова задержали, а вот Юревичу удалось скрыться от правоохранителей, его разыскивают по всему миру.