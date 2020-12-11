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9:24   11 Декабря 2020
Политика

Российский офицер рассказал про информационную кампанию против "Спутник V"

Российский офицер рассказал про информационную кампанию против "Спутник V"

Зарубежные страны организовали информационную войну против российской вакцины от коронавируса, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в социальных сетях готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельства "очевидцев" о якобы опасности вакцины. Конашенков отметил, что возможны вбросы об отказах вакцинирования в Вооруженных силах РФ.

Представитель ведомства заявил, что российский препарат отличается высокой эффективностью. Отказов от вакцинирования "Спутником V" среди военнослужащих не зафиксировано, заверил Конашенков.

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#минобороны рф #вакцина #коронавирус

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