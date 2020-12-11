8:46 11 Декабря 2020Экономика
Немецкие власти разочаровались в США из-за "Северного потока"
Предложение США заморозить строительство "Северного потока — 2" разочаровало представителей ФРГ, отметил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Предложение США заморозить строительство "Северного потока — 2" разочаровало представителей ФРГ, отметил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Исполняющая обязанности американского посла в ФРГ Робин Куинвиль в первых числах декабря обратилась к Берлину с просьбой о заморозке проекта. По мнению дипломата, Германия подобным способом смогла бы показать нетерпимость ЕС к "коварным" действиям России.
Представитель бундестага напомнила о существующих нормах международного права, поэтому США не могут влиять на право суверенного государства определять свою энергетическую политику.