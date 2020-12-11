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8:46   11 Декабря 2020
Экономика

Немецкие власти разочаровались в США из-за "Северного потока"

Немецкие власти разочаровались в США из-за "Северного потока"

Предложение США заморозить строительство "Северного потока — 2" разочаровало представителей ФРГ, отметил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Исполняющая обязанности американского посла в ФРГ Робин Куинвиль в первых числах декабря обратилась к Берлину с просьбой о заморозке проекта. По мнению дипломата, Германия подобным способом смогла бы показать нетерпимость ЕС к "коварным" действиям России.

Представитель бундестага напомнила о существующих нормах международного права, поэтому США не могут влиять на право суверенного государства определять свою энергетическую политику.

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#сша #германия #политика #северный поток

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