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8:31   11 Декабря 2020
Общество

Минстрой прогнозирует рост цен на жилье в 2021 году

Минстрой прогнозирует рост цен на жилье в 2021 году

Цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49,17 тысячи рублей, сообщается в приказе Минстроя.

Ведомство сообщило, что квадратный метр в среднем подорожает на 539 рублей. Больше всего в России цены на недвижимое имущество вырастут в Москве и на Дальнем востоке. Об этом пишет газета "Известия".

В Минстрое прогнозируют, что цены на жилье в 34 субъектах страны останутся на том же уровне. Подешевеют квартиры лишь в Бурятии. Больше всего россияне покупают жилье площадью до 30 квадратных метров.

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