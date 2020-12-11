8:31 11 Декабря 2020Общество
Минстрой прогнозирует рост цен на жилье в 2021 году
Цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49,17 тысячи рублей, сообщается в приказе Минстроя.
Цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49,17 тысячи рублей, сообщается в приказе Минстроя.
Ведомство сообщило, что квадратный метр в среднем подорожает на 539 рублей. Больше всего в России цены на недвижимое имущество вырастут в Москве и на Дальнем востоке. Об этом пишет газета "Известия".
В Минстрое прогнозируют, что цены на жилье в 34 субъектах страны останутся на том же уровне. Подешевеют квартиры лишь в Бурятии. Больше всего россияне покупают жилье площадью до 30 квадратных метров.