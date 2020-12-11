Социологи Шугалей и Суэйфан вернулись в Россию после заточения в Ливии

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, находившиеся с мая 2019 в плену у боевиков в Ливии, вернулись на Родину.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, находившиеся с мая 2019 в плену у боевиков в Ливии, вернулись на Родину.

Борт с Шугалеем приземлился в семь утра в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Освобожденных из плена ученых встречали родственники, сообщает Федеральное агентство новостей.

Супруга Шугалея Наталья отметила, что произошедшее ей кажется чудом. Она заявила, что хочет поскорее отвести мужа домой, чтобы тот выспался.

Оба социолога планируют ближайшее время провести с семьей и подправить здоровье. Шугалей рассказал, что не спал двое суток, а само освобождение для него стало неожиданностью. Социолог отметил, что хотел бы выспаться и побыть с семьей, которую он не видел почти два года.

Шугалей передал слова благодарности всем людям, которые занимались его освобождением. Это было непросто, отметил он.

"Я уважаю ваше право знать все, я отвечу на все ваши вопросы. Просто от информации, которую я могу сейчас дать, от нее зависят судьбы многих людей. Нужно время чтобы проанализировать», — заявил Шугалей.

Социолог в ближайшее время примет участие в пресс-конференции, где раскроет детали незаконного удержания в течение 17 месяцев на территории Ливии. Он подчеркнул, что эмоции после прибытия на Родину у него зашкаливают.

Накануне об освобождении социологов сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Россиян отпустили 10 декабря в 14:27.

Шугалей и Суэйфан прибыли в Ливию в начале 2019 года для проведения соцопроса. Они заранее известили правительство Ливии о запланированном визите. В ночь на 17 мая 2019 года россиян захватили вооруженные люди. Позже боевики ПНС без объяснения причин поместили социологов частную тюрьму "Митига".