СМИ: США потеряли от COVID-19 больше людей, чем во Второй мировой войне

Количество людей умерших от коронавируса в США больше чем военные потери страны в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Количество людей умерших от коронавируса в США больше чем военные потери страны в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Согласно расчетам, в Америке погибло 292 098 тысячи человек. По сведениям Министерства по делам ветеранов, США во Второй мировой войне потеряли убитыми 291 557 военнослужащих. Еще 113 842 американца погибли не в бою.

Только за один день в стране умерло 3 011 пациентов с диагнозом коронавирус. Всего же на территории США сейчас выявлено порядка 15,5 млн заразившихся COVID-19. США по всем показателям занимает первое место.