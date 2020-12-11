Журнал Time назвал Байдена "Человеком года"

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден стал обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден стал обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

В шорт-лист претендентов на звание "Человек года" вошли, помимо Байдена, действующий президент США Дональд Трамп, главный американский инфекционист Энтони Фаучи, представляющий медиков борющихся с COVID-19, а также участники движения за расовую справедливость.

Напомним, что в 2019 году "Человеком года" по версии Time стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.