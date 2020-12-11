Комаровский назвал подстерегающие опасности потери обоняния при COVID-19

Потеря обоняния на сегодня является основным признаком коронавирусной инфекции, сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

Потеря обоняния на сегодня является основным признаком коронавирусной инфекции, сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

Существует две ситуации, когда отсутствие обоняния может угрожать жизни человека. В первом случае опасность связана с тем, что без обоняния человек не может различать качества продуктов питания. Комаровский советует обращать внимание на срок годности на этикетках.

Еще одна опасность может исходить при утечке газа или дыма. Комаровский просит людей быть предельно внимательными при COVID-19 в случае пользования газовыми и электроприборами.

Ранее Комаровский заявил, что единственным способом не подхватить коронавирус является вакцинация. Его слова приводит "360".