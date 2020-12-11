ФССП сообщила о росте злостных неплательщиков по кредитам в России

Злостных неплательщиков по кредитам в России за последний год стало больше на 2,1 млн, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Злостных неплательщиков по кредитам в России за последний год стало больше на 2,1 млн, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Согласно итогам минувших десяти месяцев специалисты рассмотрели 11,7 млн дел о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций. По долговым обязательствам с россиян взыскали больше 111 млрд рублей, сообщает "360".

Чаще всего под арест попали автомобили и недвижимость должников. Больше всего неплательщиков зафиксировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, в Свердловской и Челябинской областях.

Сейчас о просроченной задолженности по кредитам в России сообщили примерно 8 млн гражданам, у которых зачастую имеются по два-три займа.