Антонов: новые санкции США против РФ — способ отвлечения от проблем

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что "громкие" санкции США — это способ отвлечь внимание международного сообщества от американских проблем.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что "громкие" санкции США — это способ отвлечь внимание международного сообщества от американских проблем.

Такие разрушительные и шумные выпады, как санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова и спортивных клубов Чечни по "закону Магнитского" — попытка прикрыть собственные проблемы США, в том числе и по нарушению прав человека, заявил политик по сообщению дипмиссию на странице в Fаcebook.

Очередной намеренный шаг для углубления кризиса, деструктивный и безосновательный. Кроме того, российские власти неоднократно наладить стабильные межгосударственные отношения, но ответа на это не получили, напомнил политик.