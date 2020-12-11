Экс-мэра Петропавловска-Камчатского Иваненко приговорили к реальному сроку

Суд приговорил бывшего мэра Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко к пяти с половиной годам колонии за взяточничество.

Суд приговорил бывшего мэра Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко к пяти с половиной годам колонии за взяточничество.

Он, по сообщению регионального следкома, отправился в отставку по собственному желанию в ноябре 2019 года, а неделей ранее добровольно сложил полномочия секретаря местного отделения "Единой России". СК выяснил, что его брат также проходит по делу о даче взятки и посредничестве. Он по поручению мэра получил от директора службы автомобильных дорог для последующей передачи главе города взятку в 200 тысяч рублей за помощь с заключением муниципальных контрактов.

Далее уголовное дело завели в отношении самого Иваненко. Он после задержания дал признательные показания, после чего был помещен под домашний арест на месяц.

Следствие предъявило бывшему мэру обвинение в совершении мошенничества в крупном размере и назначило наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Также ему предстоит выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей. Брат Иваненко осужден на три с половиной года с выплатой более двух миллионов рублей штрафа.