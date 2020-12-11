Росстат назвал число умерших с коронавирусом в России в октябре

Общее число умерших с коронавирусом россиян в октябре составило 22 571, информирует Росстат.

Общее число умерших с коронавирусом россиян в октябре составило 22 571, информирует Росстат.

Коронавирус стал в октябре главной причиной смерти для 11 630 человек. При этом в 2266 случаях COVID-19 предполагается как главная причина смерти, однако для этого требуется проведение дополнительных исследований.

Коронавирус не стал основной причиной смерти у 1711 человек, однако из-за него они стали жертвами смертельных осложнений иного заболевания. Для 6964 человек заражение коронавирусом стало сопутствующей причиной, а не основной.

Росстат разделяет случаи летальных исходов, связанных с коронавирусом, на четыре группы Ведомство продолжает вести подсчеты.