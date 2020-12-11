Эксперт назвал тормозящие работу смартфона программы

Современный смартфон приспособлен для быстрой и продуктивной работы, поэтому если гаджет стал "виснуть", то следует избавиться от ряда программ.

Современный смартфон приспособлен для быстрой и продуктивной работы, поэтому если гаджет стал "виснуть", то следует избавиться от ряда программ.

Антивирусы и клинеры часто замедляют работу техники на Android, сообщает агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Очень часто они работают фоново в постоянном режиме, но нужды в этом нет, если покупки пользователь совершает у официальных производителей.

Еще один слишком "тяжелый" элемент работы — встроенные браузеры. Их лучше заменять на более традиционные Chrome, Firefox или Edge. То же самое стоит делать с новыми приложениями социальных сетей, если смартфон старой модели — лучше скачать облегченные версии.