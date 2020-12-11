Журналисты рассказали о карьере главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова

Журналисты издания "Вестник Подмосковья" рассказали о фактах биографии руководителя исполкома Общероссийского народного фронта является Михаил Кузнецова.

Журналисты издания "Вестник Подмосковья" рассказали о фактах биографии руководителя исполкома Общероссийского народного фронта является Михаил Кузнецова.

Будущий политик родился в Москве в 1979 году. Окончил Московский педагогический государственный университет. Во время учебы начал работать редактором в издательского Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. На должности он был с 1996 года по 2004 год.

Кузнецов на раннем этапе своей деятельности стал членом клуба "Новые правые" и входил в оргкомитет партии. В 2004 году он был заместителем лидера общероссийского общественного движения "Первое свободное поколение", пишет "Вестник Подмосковья".

Будущий руководитель исполкома ОНФ в 2005 году являлся директором проекта "Укрепление демократического института независимых СМИ в регионах России", а с 2006 года работал в аппарате Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Кузнецов стал подниматься по карьерной лестнице в недрах "ЕР" — в 2011 году он перешел в аппарат полномочного представителя президента РФ в ЦФО. В 2013 году губернатор Андрей Воробьев забирает его в правительство Московской области — он получает должность зампреда.

Политик на новой должности занимался работой с муниципалитетами — ни одно из назначений не проходило мимо него, подчеркивают журналисты "Вестника Подмосковья". При этом он оставался в тени, сохраняя роль "серого кардинала". За служебную деятельность Кузнецов получил ряд наград, в том числе — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и знак "За заслуги перед Московской областью" III степени.

Уже 13 сентября 2019 года Кузнецов был назначен центральным штабом Общероссийского народного фронта (ОНФ) руководителем исполкома организации. Его должность стала более публичной, но он продолжает основаться словно в тени — в отличие от многих чиновников его уровня.

Многие эксперты сходятся во мнении, что Кузнецова ждет новое и весьма ответственное назначение. Политик имеет огромный опыт работы во властных структурах к 41 году. Кроме того, из ОНФ все руководители идут на повышение, занимая должности в регионах.

Ранее телеканал "360" сообщал, что память о "советском губернаторе" Подмосковья увековечили в Мытищах. В начале декабря власти открыли мемориальную доску в память о Николае Козлове.