Сатановский: команда Байдена напоминает большевиков, но без Ленина

Если президентом США все же признают Джо Байдена, он станет лидером в лучшем случае для половины американцев. Всю нацию он уже не возглавит.

Если президентом США все же признают Джо Байдена, он станет лидером в лучшем случае для половины американцев. Всю нацию он уже не возглавит.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский, комментируя сообщения о том, что более трети американских штатов обратились в суд с требованием пересмотреть результаты подсчета голосов на президентских выборах в четырех штатах, где подведенные итоги выборов вызывали наибольшие сомнения. Первый иск подал Техас, а затем к нему присоединились еще 18 штатов.

Действующий президент США Дональд Трамп, отмечает при этом Сатановский, ведет себя, как настоящий боец. На инаугурацию Байдена, если она состоится, он не придет, а в тот же день начнет новую, ориентированную на выборы 2024 года, избирательную кампанию.

«Вот это и называется: "устроить вырванные годы". Трамп, конечно, боец. Так что Байдену и его людям будет кисло. Впрочем, демократы сами начали, теперь пускай не обижаются», — подчеркивает политолог.

При этом он отмечает, что команда Байдена практически, целиком состоит из левых политиков «эпохи Обамы», которые, похоже, сильно уменьшат к следующим выборам число американцев, поддерживающих демократов.

Перечисляя недостатки членов команды Байдена, Сатановский отмечает, что они до предела уперты и агрессивны, а также невероятно невежественны и самодовольны, и к тому же не считают нужным учиться.

«Они очень напоминают большевиков после взятия теми власти. Такая смесь догматики, фанатизма и авантюризма…, — сравнивает эксперт. — Только лидер у них — не Ленин. В самом печальном смысле этого слова. Тот был великим тактиком и большим прагматиком. В Америке таких днем с огнем не сыскать».

И эти сотрудники будущей администрации США уже выдвигают «гениальные» идеи по «преодолению наследства Трампа». В частности, они намерены переформатировать всю государственную систему, в том числе Пентагон, ЦРУ и Госдеп, приведя эти ведомства в соответствие с принципами расовой справедливости. Таким образом сотрудники отныне будут подбираться исключительно по цвету кожи, без учета уровня профессионализма, компетентности, образования и опыта работы.

«Да здравствует "позитивная дискриминация" с продвижением по цвету кожи. Тот же расизм и сексизм, только шиворот-навыворот, в отношении белых мужчин», — отмечает эксперт.

По мнению Сатановского, все происходящее в США является конвульсиями, свойственными любой империи перед ее неизбежным обрушением. Правда, этот процесс может затянуться, но Америку, похоже, уже не спасти. Еще и эпидемия коронавируса подстегнула разрушительные процессы.

Соединенные Штаты, подчеркивает Сатановский в заключение, столкнулись с массой проблем, но руководство страны их не решает. Вместо этого оно намертво сцепилось между собой, успевая попутно портить отношения со всеми вокруг – с союзниками и партнерами, с конкурентами и нейтрально настроенными к Америке странами.