СМИ сообщили о введении ЕС новых санкций против Анкары

Участники саммита Евросоюза приняли решение о введении санкций против Турции, сообщает агентство France-Presse.

Участники саммита Евросоюза приняли решение о введении санкций против Турции, сообщает агентство France-Presse.

Французское ИА ссылается на дипломатические источники. Официальное заявление пока не обнародовано.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на проект заявления по итогам саммита Евросоюза сообщало, что ЕС введет санкции в отношении большого числа турецких лиц и компаний, ответственных за бурение в спорных водах Средиземноморья. Отмечалось, что дополнительные списки будут основаны на перечне, существующем с минувшего года.

Накануне телеканал "360" информировал, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов утвердила поправки об ужесточении санкций против Турции за покупку российских систем С-400. Проект военного бюджета теперь должен получить одобрение Сената США.