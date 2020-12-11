ВМФ России назвал количество полученных в 2020 году кораблей

Военно-морской флот (ВМФ) России получит в текущем году десятки кораблей, катеров, подлодок и судов обеспечения.

Военно-морской флот (ВМФ) России получит в текущем году десятки кораблей, катеров, подлодок и судов обеспечения.

Командующий ВМФ Николай Евменов в интервью "Красной звезде" информировал, что для флота было создано 40 судов. В декабре в состав объединения должны войти большой десантный корабль "Петр Моргунов", корабль противоминной обороны "Яков Баляев", корветы "Алдар Цыденжапов" и "Гремящий".

Российская промышленность продолжает строительство многоцелевых атомных подлодок "Ясень-М" и "Борей-А", а также малых ракетных кораблей, фрегатов и корветов. Продолжится серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта "636.3".

Накануне телеканал "360" сообщал, что российские военные запустили баллистические ракеты с земли, воды и воздуха. Ракетные войска стратегического назначения провели учебные пуски баллистических ракет "Ярс" и "Синева".