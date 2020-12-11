Visa и MasterCard отказались обслуживать Pornhub из-за видео с детьми

Visa и MasterCard запретили использовать их карты на Pornhub из-за подозрений в том, что на сайте появилось видео с подростками, которые стали жертвами насилия или торговли людьми.

Visa и MasterCard запретили использовать их карты на Pornhub из-за подозрений в том, что на сайте появилось видео с подростками, которые стали жертвами насилия или торговли людьми.

В начале декабря The New York Times опубликовала расследование о том, как Pornhub получает деньги за публикацию видео с несовершеннолетними и изнасилованиями. После обвинений сервис обновил политику доверия и безопасности: теперь загрузить и скачать видео сможет не каждый пользователь. Также Pornhub заявил о "безусловной приверженности борьбе с материалами сексуального насилия над детьми".

Правоохранители начали проверку по факту наличия незаконного контента. В результате крупнейший в мире порносайт лишился международной платежной системы Visa и Mastercard.