Леонков: стелс-технологии не могут защитить американские самолеты

Технология «Стелс», которая используется в американских истребителях-«невидимках F-35 Lightning II, F-22 Raptor и B-2 Spirit, на самом деле уязвима и не так эффективно маскирует самолеты, как об этом заявляют в США.

Технология «Стелс», которая используется в американских истребителях-«невидимках F-35 Lightning II, F-22 Raptor и B-2 Spirit, на самом деле уязвима и не так эффективно маскирует самолеты, как об этом заявляют в США.

Об этом в своем материале для издания «Звезда» рассказал российский военный эксперт Алексей Леонков.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества», стелс-технология. За счет которой достигается эффект «невидимости» для радаров, достигается за счет того, что изучение самолетов рассеивается в противоположном антенне радаров направлении. При этом эффективность этой технологии зависит от того, в каких частотах работает система противовоздушной обороны противника, от которой и пытаются укрыться самолеты-«невидимки».

«В основном они рассчитаны на X-диапазон частот», — уточнил Леонков.

При этом он добавил, что, если ПВО работает не только в Х-диапазоне, а во всех диапазонах, стелс-технология оказывается бессмысленной, она не в состоянии спрятать самолет, и он оказывается уязвим для удара.

Кроме того, добавил военный эксперт, радиолокатор «Ирбис», которым оснащены российские истребители Су-35, могут засекать американские истребители пятого поколения F-22 Raptor с расстояния 266 километров. При этом F-22 оказывается совершенно беззащитен, так как установленные на нем ракеты AIM-120D могут поражать цель лишь на расстоянии не более 180 километров.