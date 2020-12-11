Суд оправдал двух медиков по делу о смерти ребенка в Калининграде

Калининградский суд оправдал двух врачей, которые обвинялись в убийстве новорожденного из родильного дома №4.

Калининградский суд оправдал двух врачей, которые обвинялись в убийстве новорожденного из родильного дома №4.

Присяжные вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главного врача родильного дома №4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич, сообщает ТАСС.

Перед оглашением вердикта присяжные советовались более десяти раз. После этого женщины были освобождены из-под домашнего ареста.

Исполняющая обязанности главврача роддома высказала желание продолжать врачебную практику и работать на благо общества в том же самом медучреждении.