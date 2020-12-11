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1:38   11 Декабря 2020
Общество

Суд оправдал двух медиков по делу о смерти ребенка в Калининграде

Суд оправдал двух медиков по делу о смерти ребенка в Калининграде

Калининградский суд оправдал двух врачей, которые обвинялись в убийстве новорожденного из родильного дома №4.

Присяжные вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главного врача родильного дома №4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич, сообщает ТАСС.

Перед оглашением вердикта присяжные советовались более десяти раз. После этого женщины были освобождены из-под домашнего ареста.

Исполняющая обязанности главврача роддома высказала желание продолжать врачебную практику и работать на благо общества в том же самом медучреждении.

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#суд #калининград #врач

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