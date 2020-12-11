Беглов: прививку от гриппа сделали более 60% жителей Петербурга

В Санкт-Петербурге уже четвертый месяц идет прививочная кампания, благодаря которой удалось избежать заболеваемости сезонным гриппом. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге уже четвертый месяц идет прививочная кампания, благодаря которой удалось избежать заболеваемости сезонным гриппом. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, прививка от гриппа и ОРВИ просто необходима, подчеркнул Беглов.

"На фоне эпидемической ситуации с КОВИД очень важно <...> сохранить здоровье медиков, всех петербуржцев", — сказал градоначальник Северной столицы.

К настоящему моменту прививку от гриппа сделали свыше 3,2 млн петербуржцев: почти 489 тыс. детей и 12 тыс. беременных женщин. Вместе с этим идет вакцинация от пневмококковой инфекции: привили 53 525 детей и 55 097 взрослых.

В России началась масштабная вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V". По словам Беглова, в Петербурге проведено 340 вакцинаций среди медперсонала.