Сатановский: с президентством в США до сих пор ничего не понятно

Действующий президент США Дональд Трамп не собирается выходить из игры, отказывается сдаваться и пытается через суд «отжать» все, что можно. Поэтому до сих пор непонятно, что будет с инаугурацией, до которой осталось меньше 1,5 месяцев.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не собирается выходить из игры, отказывается сдаваться и пытается через суд «отжать» все, что можно. Поэтому до сих пор непонятно, что будет с инаугурацией, до которой осталось меньше 1,5 месяцев.

Об этом в личном Telegram-канале «Армагеддоныч» пишет российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя новость о том, что американские республиканцы помешали демократам провести в Конгрессе США резолюцию о подготовке инаугурации Джо Байдена, как нового президента страны.

«Республиканцы не дали демократам провести в Конгрессе Соединенных Штатов резолюцию, насчет того, что Байден президент и надо готовиться к его инаугурации. Она, вообще-то должна пройти 20 января следующего года. Меньше полутора месяцев осталось», — отмечает политолог.

При этом военный бюджет США, в который в числе прочего включены деньги на противодействие российским газопроводам – «Северному потоку – 2» и «Турецкому потоку», республиканцы и демократы приняли дружно, уточняет он. Поэтому ни России, ни Китаю не следует расслабляться.

Остаются «сплошные непонятки» с тем, кто будет править Америкой, продолжает рассуждать Сатановский.

«Трамп не сдается, хоть тресни, что может в судах пытается отжать, демократов притаптывает, на Байдене вовсю отсыпается. Да и как на нем не отоспаться? Он-то сам до своей инаугурации, если она в итоге состоится, доживет, или как? И если нет, что тогда будет?!», — задается вопросом эксперт.

Но выглядит Байден, по его словам, гораздо хуже Черненко, над которым в свое время в СССР только ленивый не смеялся.

Байден, конечно, плох, отмечает Сатановский, но в рядах Демпартии не нашлось никого получше него для выдвижения на пост президента США. А если с ним что-то случится, на президентство придется идти его вице-президенту Камале Харрис, которая избиралась совсем не для этого. При ней Соединенные Штаты рискуют развалится на несколько Америк, уверен политолог. Но, с другой стороны, чего еще ждать от «людей Обамы»?

«В общем, дело ясное, что дело темное. Трамп из игры не вышел и вполне может еще и в 2024 году сыграть свою партию. С него станется, — предсказывает эксперт. — Республиканцы против точно не будут, а со здоровьем у него всяко на порядок лучше, чем у Байдена. Вот будет карамболь»!

Уже только ради этого можно продолжать следить за тем, как будет развиваться ситуация в Штатах. Тем более, что там экономический и коронавирусный кризисы идут полным ходом, и с расколом страны американцы прекрасно справляются своими силами.