Правительство обеспечит новыми машинами скорой помощи пять регионов РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился приобрести более 180 новых машин скорой помощи для пяти российских регионов.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился приобрести более 180 новых машин скорой помощи для пяти российских регионов.

Помощь от государства получат Кировская, Псковская и Тульская область, а также для Чувашия и Краснодарский край, сообщает пресс-служба правительства РФ.

На эти нужды будут потрачены более 600 миллионов рублей из бюджета.