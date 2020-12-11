0:22 11 Декабря 2020Общество
Правительство обеспечит новыми машинами скорой помощи пять регионов РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился приобрести более 180 новых машин скорой помощи для пяти российских регионов.
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился приобрести более 180 новых машин скорой помощи для пяти российских регионов.
Помощь от государства получат Кировская, Псковская и Тульская область, а также для Чувашия и Краснодарский край, сообщает пресс-служба правительства РФ.
На эти нужды будут потрачены более 600 миллионов рублей из бюджета.