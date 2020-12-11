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0:22   11 Декабря 2020
Общество

Правительство обеспечит новыми машинами скорой помощи пять регионов РФ

Правительство обеспечит новыми машинами скорой помощи пять регионов РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился приобрести более 180 новых машин скорой помощи для пяти российских регионов.

Помощь от государства получат Кировская, Псковская и Тульская область, а также для Чувашия и Краснодарский край, сообщает пресс-служба правительства РФ.

На эти нужды будут потрачены более 600 миллионов рублей из бюджета.

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