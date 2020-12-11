Новые цены на масло и сахар установили в России

Российские власти рекомендовали придерживаться бизнесу определенного уровня стоимости подсолнечного масла и сахара.

Российские власти рекомендовали придерживаться бизнесу определенного уровня стоимости подсолнечного масла и сахара.

Правительство определило, что стоимость литра масла не должна превышать 110 рублей. Стоимость килограмма сахара не должна превышать 45 рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники.