0:07 11 Декабря 2020Общество
Новые цены на масло и сахар установили в России
Российские власти рекомендовали придерживаться бизнесу определенного уровня стоимости подсолнечного масла и сахара.
Российские власти рекомендовали придерживаться бизнесу определенного уровня стоимости подсолнечного масла и сахара.
Правительство определило, что стоимость литра масла не должна превышать 110 рублей. Стоимость килограмма сахара не должна превышать 45 рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники.