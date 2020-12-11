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0:07   11 Декабря 2020
Общество

Новые цены на масло и сахар установили в России

Новые цены на масло и сахар установили в России

Российские власти рекомендовали придерживаться бизнесу определенного уровня стоимости подсолнечного масла и сахара.

Правительство определило, что стоимость литра масла не должна превышать 110 рублей. Стоимость килограмма сахара не должна превышать 45 рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники.

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