Териберка и Батагайский кратер. Грета Тунберг озаботилась российским климатом

Шведская активистка на один день примерила на себя роль главного редактора газеты Dagens Nyheter.

Шведской активистке Грете Тунберг на один день доверили выпуск газеты Dagens Nyheter. Место главного редактора ей уступил Петер Володарски. Сообщается, что это первый такой случай в истории газеты.

Today I was guest editor in chief for Sweden’s largest newspaper @dagensnyheter (https://t.co/b5dANgHisc). Here’s a 30 second summary. The emperors are naked. Every. Single. One. pic.twitter.com/ZelT1qZfbn — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 6, 2020

Воскресенский номер был посвящен экологии и глобальному потеплению, а практически восемь полос издания — России. Первую и последнюю страницы украшала фотография Батагайского кратера в Якутии — самого большого кратера вечной мерзлоты в мире.

Расселина больших размеров возникла у реки Батагайки в 1960-е годы. Тогда в том месте вырубили участок тайги, вечная мерзлота подтаяла, а почва значительно просела. С тех пор этот разлом только увеличился. Не исключено, что по этой причине Тунберг приняла решение украсить специальный номер таким изображением.

Помимо Батагайского кратера в специальном номере Dagens Nyheter был также опубликован на пяти полосах репортаж из поселка Териберка в Мурманской области. Наибольшее внимание это место обратило на себя в 2014 году, безмолвные пейзажи которого появились в фильме «Левиафан» Андрея Звягинцева.

Териберка не только стала популярным направлением у туристов, но даже была включена в топ-20 лучших мест для путешествий по версии журнала National Geographic.

Сегодня в поселке, который расположен вблизи от Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, проживает менее 1 тысячи человек. В основном местные жители занимаются в Териберке рыболовством. Причина, по которой репортаж о поселке поместили в шведскую газету, состоит в росте среднегодовой температуры — на 1,2 градуса 40 лет.

В другой раз Россия упоминается в текущих новостях — газета сообщает о начале вакцинации в стране. В остальном газета состоит из материалов о воздействии человека на планету Земля.

В специальном номере активистка разместила и собственный материал — небольшой рассказ «Только СМИ могут достучаться до людей за то время, которое нам осталось». В нем Тунберг посетовала на то, что общество по-прежнему игнорирует тот «абсурдный факт, что стоит перед лицом экзистенциального кризиса».

Впрочем, по своему собственному признанию, Тунберг только лишь «предлагала свои идеи и комментировала».

Международную известность 17-летняя активистка получила за продвижение мнения о том, что психологический кризис в результате изменения климата неизбежен для всего человечества.

В августе 2018 года Тунберг начала протестовать возле парламента Швеции с плакатом «Школьная забастовка за климат». Она призывала к срочной борьбе с экологическими проблемами. Вскоре ее действия нашли отклик по всему миру — массовые собрания получили название Fridays For Future.

Greta Thunberg Kicks Off Third Year of Fridays for Future Protests - Swedish founder of Fridays for Future movement Greta Thunberg wears a face mask as she walks to the Chancellery to meet with German... - https://t.co/f6Ub7SGYz0 - - #Society pic.twitter.com/ShNO6Vwt1h — Happy Eco News (@HappyEcoNews) September 4, 2020

Главная цель Тунберг состояла в том, чтобы указать на то, как Швеция и другие страны не выполняют Парижское соглашение о снижении парниковых выбросов. В марте 2019 года первую общепланетную климатическую забастовку поддержало более миллиона человек.

В том же году активистка выступила на климатическом саммите в ООН. Ее фраза «Как вы смеете» (англ. How dare you) принесла ей широкую известность, в том числе, и в России.

Reminder: "People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a #MassExtinction and all you can talk about is the money and fairytales of eternal economic growth. #HowDareYou?"#AllEyesOnEU #MakeParisRealhttps://t.co/llkQH9XTo5 — Parents for Future Bonn (@P4FBonn) December 10, 2020

Более того, Тунберг была дважды номинирована на Нобелевскую премию мира — в 2019 и 2020 году. Также она попала в список 100 самых влиятельных людей мира и стала самым молодым «человеком года» по версии журнала Time. В свою очередь американский журнал Forbes включил активистку в список 100 самых влиятельных женщин мира.