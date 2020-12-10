Трамп и Байден поборются за звание "Человек года"

Американский журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года". Он состоит из четырех кандидатов.

Американский журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года". Он состоит из четырех кандидатов.

В список попали демократ Джордж Байден, которому американские СМИ отдали победу на президентских выборах в стране, и действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. Третья позиция в шорт-листе представлена собирательным образом медработников, которые борются с коронавирусом. Среди них журнал выделил главного инфекциониста США Энтони Фаучи. В качестве четвертого претендента на "Человека года" указано движение за расовую справедливость.

В прошлом году Time присудил это звание 16-летней шведке Грете Тунберг. Девушка поразила мир своей страстью к экоактивизму.