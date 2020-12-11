Синельников: украинская армия морально разложена и не готова воевать

Армия Украины находится в плачевном состоянии, поэтому возобновление в Донбассе горячей фазы противостояния, которое неизбежно произойдет, если президентом США станет Джо Байден, обернется для нее полной катастрофой.

Армия Украины находится в плачевном состоянии, поэтому возобновление в Донбассе горячей фазы противостояния, которое неизбежно произойдет, если президентом США станет Джо Байден, обернется для нее полной катастрофой.

Такое мнение высказал собкор радиостанции «Вести FM Киев» Виктор Синельников, выступая в эфире YouTube-канала «PolitWera».

«Если Байден станет президентом, что достаточно вероятно, война на Донбассе станет практически неизбежной – её будут инициировать США. Это станет решением проблемы официального Киева. «Решат» не Донбасс, а «решат» Киев», — заявил украинский журналист.

По его словам, катастрофа в случае начала активных действий будет неизбежна, так как украинская армия является совершенно небоеспособной. Ее плачевное состояние не позволяет вести речь ни о каких военных возможностях. Армия Украины не просто находится в состоянии полного морального разложения, но там практически нет и хорошего вооружения. Украинские военные воюют «советским старьем» заявил журналист.

«И если она попытается еще раз начать наступление, как это было в 2014–2015 году, это будет военной катастрофой для Украины, причем гораздо большего масштаба, чем это было в 2014–2015 году», — уверен Синельников.

В заключение он добавил, что моральный дух украинских военнослужащих очень низок, люди находятся на службе исключительно ради денег и ради нелегального бизнеса – такого как контрабанда оружия, донорских органов и наркотиков. Если начнутся настоящие боевые действия, подчеркнул корреспондент, все эти люди воевать не будут, потому что они в армию пришли не для этого.

Поэтому возобновление полноценной войны в Донбассе обернется для Украины страшной военной катастрофой, повторил журналист еще раз в заключение.