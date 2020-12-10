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23:28   10 Декабря 2020
Наука

Ученые изобрели имплантанты мозга для лечения болезни Паркинсона

Ученые изобрели имплантанты мозга для лечения болезни Паркинсона

Современные мозговые имплантаты помогут при эпилепсии, болезни Паркинсона, церебрального паралича и даже тяжелой депрессии.

Имплантанты, разрабатываемые проектом BrainCom, представляют собой электроды из мягкого, гибкого вещества, которые повторяют контуры мозга и воздействуют на нужные участки мозга, сообщает "ПолитРоссия". Отслеживание нейронной активности и симфонии нервной деятельности позволяет стимулировать работу органа и способствует восстановлению речи, устраняет паралич и слабоумие.

В перспективе такой метод позволит полностью отойти от необходимости проводить операции на открытом мозге. Разработка технологии финансируется Евросоюзом.

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#ученые #мозг #имплантанты

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