Украинцы не получат широкого доступа к вакцине от коронавируса в течение ближайшего года. При этом отсрочка начала массовой вакцинации даже на полгода грозит гибелью 30 тысяч человек, но иностранных хозяев Украины подобные потери, видимо, не пугают.

Украинцы могут не рассчитывать на получение широкого доступа к вакцине от коронавируса в течение ближайшего года. При этом отсрочка начала массовой вакцинации даже на полгода грозит гибелью 30 тысяч человек, но иностранных хозяев Украины подобные потери, видимо, не пугают.

Об этом пишет украинское издание «Главред», приводя слова руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузьмина, который ранее рассказал, когда в стране в свободном доступе появиться вакцина от COVID-19.

По словам Кузьмина, это произойдет не раньше осени 2021 года, в то время как в развитых странах вакцина появится в свободном доступе на полгода раньше, отмечает автор материала.

«Ну оно и понятно: поначалу в мире возникнет ажиотажный спрос на вакцину, но потом, как раз где-то к сентябрю, когда подъедут к тому же версии вакцины от других производителей, спрос упадет вместе с ценами», — рассуждает украинский журналист.

Именно тут, по его словам, заморские хозяева Украины вспомнят про украинцев, которым можно будет сплавить остатки вакцины, при чем не по новым низким ценам, а по ценам еще ажиотажных времен. В целом, как ожидается, Украина потратит миллиард долларов на это запоздалое приобретение вакцины от коронавируса.

«Отсрочка начала вакцинации на полгода при сохранении текущего уровня смертности будет стоить Украине примерно в 30 тысяч жизней. Это примерно вдвое больше, чем официальные потери убитыми в результате войны в Донбассе, — подчеркивает автор статьи. — Иностранные хозяева Украины полагают эти потери допустимыми».

Напомним, ранее России в очередной раз заявила не только о готовности поставлять на Украину отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V», но допустила возможность наладить производство препарата на украинской территории.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала результаты проведенных в России испытаний вакцины и выдала заключение о безопасности и эффективности препарата. В России массовая вакцинация населения от COVID-19 уже началась.

Однако украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Украинской правде» заявил, что власти страны не рассматривают возможность использования российской вакцины.