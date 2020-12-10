Силы США приготовились к нападению Ирана на Ближнем Востоке

Американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности перед нападением Ирана.

Американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности перед нападением Ирана.

Пентагон тщательно контролирует "внушающие обеспокоенность индикаторы потенциальных приготовлений к атаке" со стороны проиранского ополчения в Ираке, сообщает газета Politico.

"Планов действовать тут нет, есть план показать сильные оборонительные позиции, которые заставят задуматься потенциального противника", – рассказал источник издания.

Американская сторона не намерена первой предпринимать какие-либо действия. Ранее группировки, которые поддерживают Иран, возобновили атаки с помощью ракет в регионе.