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23:01   10 Декабря 2020
Армия

Силы США приготовились к нападению Ирана на Ближнем Востоке

Силы США приготовились к нападению Ирана на Ближнем Востоке

Американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности перед нападением Ирана.

Пентагон тщательно контролирует "внушающие обеспокоенность индикаторы потенциальных приготовлений к атаке" со стороны проиранского ополчения в Ираке, сообщает газета Politico.

"Планов действовать тут нет, есть план показать сильные оборонительные позиции, которые заставят задуматься потенциального противника", – рассказал источник издания.

Американская сторона не намерена первой предпринимать какие-либо действия. Ранее группировки, которые поддерживают Иран, возобновили атаки с помощью ракет в регионе.

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#сша #иран #война

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