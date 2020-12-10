«Своих не бросаем». Бутина поблагодарила МИД за освобождение Шугалея

В четверг, 10 декабря, в Ливии освободили российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана.

В Ливии освободили российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Об этом сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

???????????????? В аэропорту Триполи состоялась передача представителю МИД России, бывшему Послу России в Ливии И.Н.Молоткову российских граждан М.А.Шугалея и С.Суэйфана, удерживавшихся в заключении на территории Ливии с мая 2019 года.#Ливия #Шугалей ????https://t.co/5JOJPr7WSL pic.twitter.com/rXCvm93J1x — Russian Embassy, Tunisia (@AmbRusTun) December 10, 2020

«Это стало возможным в результате сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими Министерством обороны и Министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно», — написал Малькевич в Telegram-канале.

С мая 2019 года социологов удерживали в неофициальной тюрьме «Митига», в плену у боевиков Триполи, подконтрольных Правительству национального согласия Ливии (ПНС). За практически полтора года им так и не предъявили официальные обвинения.

Член Общественной палаты Мария Бутина заявила, что освобождение россиян не было бы возможным без совместного усилия государства и общества. Об этом она рассказала на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот».

«Я просто очень рада. Это самая радостная новость, которую я за последнее время слышала. Я рада за ребят. Мы их очень ждали, ждем. Это стало возможным благодаря совместным усилиям государства и общества», — подчеркнула гостья эфира.

Кроме того, общественница обратила внимание, что эта ситуация доказала, что Россия «своих не бросает».

«МИД много делал и для моего освобождения, встал на мою защиту. Мы своих не бросаем, потому что действуем все вместе. В данном случае освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана — еще одно доказательство, что это так. Для меня нет радостней новости понимать, что мы все едины, несмотря на ситуации, когда мы находимся вдали от нашей родины», — заметил Бутина.

Активист добавила, что виновных в деле Шугалея и Суэйфана необходимо наказать:

«Когда ребята будут дома, нужно дело доводить до финала, все должны быть наказаны. Безнаказанным оставлять нельзя», — призвала Бутина.

По последним данным, освобожденные россияне уже летят в Россию. Самолет с ними уже вылетел из аэропорта Триполи, передают РИА Новости со ссылкой на информированный ливийский источник.