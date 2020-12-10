Шабовта посоветовал Украине сплотиться для "исцеления" общества

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта объяснил, каким образом можно остановить рост преступности и криминализации общества на Украине.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта объяснил, каким образом можно остановить рост преступности и криминализации общества на Украине.

Разрозненные усилия одного ведомства не принесут результатов, сообщил эксперт в интервью "Украина.ру".

Спасти общество от все возрастающего уровня преступности поможет только системная работа на всех уровнях власти, и заняться этим вопросом стоит как можно быстрее, поскольку именно этот показатель говорит о "болезни" нации. Украинское общество находится в тяжелом, депрессивном состоянии, заявил Шабовта.