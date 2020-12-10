Кадыров назвал санкции от США против своего фонда "дебилизмом"

США занимается очень абсурдными вещами, пытаясь бороться со спортом и благотворительными организациями, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

США занимается очень абсурдными вещами, пытаясь бороться со спортом и благотворительными организациями, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал введенные санкции США в отношении чеченских организаций лицемерием, так как в Соединенных Штатах жила семья террориста номер один Бена Ладена и против них никто не вводил никаких санкций. Сегодня ничего не поменялось, США начинают, Британия поддакивает, а Европа подпевает, заявил Кадыров.

Глава Чечни заявил, что его не пугают эти события, потому что на развитие республики это никак не влияет. Он добавил, что США живут в мире комиксов и считают, что все должны бояться слова "санкции". А также назвал введенные ограничения позорными и пообещал, что они еще "аукнуться" Вашингтону.