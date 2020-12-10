Рар: Америка столкнется с новыми трудностями при любом президенте

Соединенные Штаты Америки больше не могут не считаться с тем, что мир изменился и больше не является однополярным, каким он был после распада СССР. И в этом новом многополярном мире Штаты не смогут удерживать единоличное лидерство.

Соединенные Штаты Америки больше не могут не считаться с тем, что мир изменился и больше не является однополярным, каким он был после распада СССР. И в этом новом многополярном мире Штаты не смогут удерживать единоличное лидерство.

Такое мнение в эфире интернет-канала UkrLife высказал политолог из Германии Александр Рар. По его словам, самый серьезный вызов США бросает России, но им также придется столкнуться с конкуренцией со стороны Китая, Индии и Бразилии.

«Банально говоря, американцы будут бороться за свой монополярный мир, который так красиво был выстроен после падения Берлинской стены именно на базисе Парижской хартии, западных институтов», — считает немецкий политолог.

Но все меняется, мир становится более хаотичным, требующим структурных и институциональных перемен, добавил эксперт. Однако ни американцы, ни европейцы не готовы разделить свою власть с другими полюсами нового мира.

Помимо России и Китая, которые уже являются отдельными полюсами, поднимаются также Бразилия и Индия. Также надо очень внимательно присмотреться к Турции, которая начинает играть совсем другую роль. По сравнению с тем, что она делала раньше.

«Другими словами, я думаю, что для американцев все могут стать врагами, которые будут бросать вызов именно этой идее американского мира. Они и будут бросать, Россия, может быть, более агрессивно, настойчиво, чем другие государства», — подчеркнул Александр Рар.

В заключение политолог высказал мнение, что дело не в том, что в США меняется президент, а в том времени, в котором нам всем выпало жить. При любом президенте Америка столкнется с новыми трудностями. И ей будет трудно удержать свое лидерство в мире. Который сейчас так сильно меняется по объективным причинам.