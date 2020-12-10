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21:19   10 Декабря 2020
Политика

Путин потребовал от чиновников отчитаться о счетах в биткоинах

Путин потребовал от чиновников отчитаться о счетах в биткоинах

Российские чиновники должны предоставить информацию о своих цифровых финансовых активах. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Федеральные госслужащие будут должны до 30 июня 2021 года предоставить сведения о своих и близких родственников финансовых счетах в цифровой валюте. Указ начинает действовать со дня его подписания.

В Генпрокуратуре РФ сообщили о поиске активов у российских чиновников с нового года, когда в России вступит в силу закон о криптовалюте.

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#путин #чиновники #биткоин

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