Путин потребовал от чиновников отчитаться о счетах в биткоинах

Российские чиновники должны предоставить информацию о своих цифровых финансовых активах. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Российские чиновники должны предоставить информацию о своих цифровых финансовых активах. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Федеральные госслужащие будут должны до 30 июня 2021 года предоставить сведения о своих и близких родственников финансовых счетах в цифровой валюте. Указ начинает действовать со дня его подписания.

В Генпрокуратуре РФ сообщили о поиске активов у российских чиновников с нового года, когда в России вступит в силу закон о криптовалюте.