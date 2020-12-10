Депутат Николаев заявил о подрывной деятельности Greenpeace в России

Парламентарий Николай Николаев предложил признать Greenpeace нежелательной организацией в России.

Парламентарий Николай Николаев предложил признать Greenpeace нежелательной организацией в России.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям считает, что организация оказывает давление на законотворческий процесс, вводит россиян в заблуждение и пытается настроить граждан страны против власти.

"Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Гринпис, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация", — обратился Николаев со страницы своего Twitter.

Минувшим летом Николаев обращался в различные ведомства с просьбой начать расследования случаев неоднократного вмешательства зарубежных экоактивистов во внутренние дела России. Представители Международной экологической организации Greenpeace в России считают обвинения в свой адрес необоснованными.