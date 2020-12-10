Захарова заявила, что США будут продолжать попытки по остановке "СП-2"

Вашингтон не прекратит попытки остановить "Северный поток — 2", так как это является частью политики сдерживания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вашингтон не прекратит попытки остановить "Северный поток — 2", так как это является частью политики сдерживания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва понимает, что Соединенные Штаты будут по-прежнему стремиться помешать не только строительству проекта газопровода "СП-2", но и реализации внешней политик РФ в целом. Это называется политикой сдерживания России, и она состоит из множества компонентов, подчеркнула Захарова.

Такая политика Запада использует санкции, стоп-листы и прочие ограничительные меры по отношению к российским компаниям и предпринимателям, отметила официальный представитель МИД России. Касательно "СП-2" она добавила, Что планы строительства трубопровода не изменятся.