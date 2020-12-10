Юрист объяснил, почему необходимо расширить полномочия полиции

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки к закону «О полиции».

Начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков объяснил, почему необходимы поправки к закону «О полиции». Об этом он рассказал на пресс-конференции на тему «Права полицейских. Нашу полицию мы бережем», проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 10 декабря.

В минувший вторник Госдума в первом чтении поддержала законопроект о расширении полномочий полиций, который вызвал широкий общественный резонанс.

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции: https://t.co/MUmOCNMHA1 pic.twitter.com/3kU699gesA — Известия (@izvestia_ru) December 8, 2020

Правительство РФ внесло документ в нижнюю палату парламента в мае. Согласно нему, вскрывать автомобили полиция сможет для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Если же собственник автомобиля в это время отсутствовал, он должен быть проинформирован о вскрытии не позднее 24 часов.

По мнению Гришакова, такие поправки о вскрытии автомобилей крайне важны. Как он отметил на пресс-коференции, без подобного вмешательства полицейские, напротив, нарушают права граждан.

«При спасении жизни, например, забытого или специально оставленного нерадивыми родителями ребенка перед полицией ставится дилемма. Либо вскрывать и спасти жизнь, либо думать над тем, что кто-то будет виноват потом. Скажут, например, что повредил машину. А поправка дает руководство к действию. Полицейский понимает, на что у него есть права», — объяснил спикер.

По словам Гришакова, ранее по закону у полицейского не было права вскрывать даже те автомобили, в которых потенциально находились запрещенные вещества или оружие.

«Дело не в понятых. Полицейские сейчас оснащены видеокартами. Законом не предоставлено право вскрывать автомобили. Приходилось вызывать хозяина. В отсутствие него нельзя было», — уверяет юрист.

На вопрос о том, не станут ли сотрудники полиции злоупотреблять своими полномочиями, эксперт подчеркнул, что в центральных регионах это исключено.

«Меня не удивляет, что такое может быть. Но это пережитки прошлого. Ближе к центру это было давно искоренено, а на окраинах осталось. Сами действия — осмотр, досмотр – это все разрешено. Необходимо понятых привлекать, проводится видеофиксация», — сказал Гришаков.

Согласно поправкам к закону, полицейский теперь не будет нести ответственности за вред, который может быть причинен при вскрытии транспортного средства, если он действовал по законодательству.

Как объяснил гость онлайн-эфира, эта поправка направлена на то, чтобы сотрудники полиции перестали бояться блокировать дорогу своими автомобилями.

«Сейчас при погоне, например, есть выбор: либо стрелять, либо блокировать транспорт, что более приемлемо. При должных навыках лучше отправить машину в кювет, чем стрелять в колеса, потому что могут быть последствия более тяжкие. Поэтому это очень актуальный вопрос, который давно назрел», — считает Гришаков.

Кроме того, по законопроекту, полицейские получат право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. Кроме того, они смогут оцеплять строения, жилые помещения и территории. Им также разрешат представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

«Оцеплять дома по решению руководства территориального органа — тоже хорошая инициатива. Сейчас оцепляют дома во время каких-то специальных операций. А теперь начальник может сразу принять решение. И об эвакуации тоже. В последние годы участились сообщения о заложенной бомбе, например», — отмечает Гришаков.

Также законопроект расширяет перечень обстоятельств, при которых сотрудник может применить огнестрельное оружие. Например, если задерживаемое лицо пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Раньше, по словам эксперта, полицейские старались не применять оружие, поскольку опасались, что против них самих могут выдвинуться необоснованные обвинения.

«Даже когда я находился на учебе, преподаватели нам говорили, что, если вы применяет оружие, стреляйте в голову. По закону надо минимизировать вред. Если попасть в руку, то начинаются разговоры о том, насколько это было применимо. Причем задаются людьми, которые сидят в кабинетах и не столкнулись с этой ситуацией. Бывает, что одного пьяного человека и по 10 человек не могут угомонить. А начинают спрашивать, почему не были применены другие способы. Вот почему боятся», — объяснил юрист.

По этой причине у поправок в закон «О полиции» есть позитивный финал, считает гость «Патриота»:

«Я вижу, что будет более понятное разъяснение порядка применения этих полномочий. Если для гражданина ясно, что ребенка из машины надо спасти, то в законе этого не было. Если нападают на людей, то в законе не было прописано, что полицейский должен применять, какие средства. Сейчас станет более доступно и понятно».

Также в первом чтении Госдума одобрила резонансный законопроект, закрепляющий право Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию российских СМИ. Под действие документа попадают YouTube, Facebook и Twitter.

Госдума приняла в I чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру:https://t.co/sOaXaa4rAh Фото: © Timofeev Vladimir/Shutterstock/FOTODOM pic.twitter.com/ZcfHOyh96P — ТАСС (@tass_agency) December 9, 2020

По словам депутата, одного из авторов проекта Антона Горелкина, нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.