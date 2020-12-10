Депутат Государственной думы поздравил родных и близких Шугалея и Суэйфана

Вызволение социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана из плена стало общей победой, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с изданием Nation News.

Вызволение социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана из плена стало общей победой, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с изданием Nation News.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил информацию об освобождении россиян. Шугалей и Суэйфан отправятся на родину самолетом, который уже вылетел за ними. Вострецов поздравил родственников и близких людей вызволенных из плена ученых.

"Совместными усилиями удалось добиться освобождения. Это общая победа", — сказал депутат.

Шугалей и Суэйфан в 2019 году прибыли в Ливию для проведения социологического исследования, однако стали пленниками. История россиян привлекла широкое общественное внимание. Нелегкая судьба ученых показана в первой и второй частях кинокартины "Шугалей".