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20:49   10 Декабря 2020
Политика

Депутат Государственной думы поздравил родных и близких Шугалея и Суэйфана

Депутат Государственной думы поздравил родных и близких Шугалея и Суэйфана

Вызволение социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана из плена стало общей победой, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с изданием Nation News.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил информацию об освобождении россиян. Шугалей и Суэйфан отправятся на родину самолетом, который уже вылетел за ними. Вострецов поздравил родственников и близких людей вызволенных из плена ученых.

"Совместными усилиями удалось добиться освобождения. Это общая победа", — сказал депутат.

Шугалей и Суэйфан в 2019 году прибыли в Ливию для проведения социологического исследования, однако стали пленниками. История россиян привлекла широкое общественное внимание. Нелегкая судьба ученых показана в первой и второй частях кинокартины "Шугалей".

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#госдума #Шугалей #суэйфан

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