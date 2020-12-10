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20:46   10 Декабря 2020
Политика

Желавшая поговорить с Путиным бабушка дождалась звонка из Кремля

Желавшая поговорить с Путиным бабушка дождалась звонка из Кремля

Президент России Владимир Путин дозвонился до 97-летней жительницы Ставропольского края, которая хотела поговорить с ним.

Одна из участниц встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) передала просьбу бабушки из Ставрополья Натальи Ивановны Донсковой российскому лидеру. Однако никаких координат о точном месте проживания пенсионерки не было.

Путин обратился к главам ФСБ и МВД с поручением отыскать россиянку. К концу мероприятия контакты бабушки уже были предоставлены.

"Наталья Ивановна, добрый день! Да, это Путин", — сказал президент РФ, начиная разговор с россиянкой.

Ранее российский лидер заступился за русских бабушек и сказал, что в России они настроены патриотично.

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#путин #бабушка #звонок

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