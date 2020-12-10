Желавшая поговорить с Путиным бабушка дождалась звонка из Кремля

Президент России Владимир Путин дозвонился до 97-летней жительницы Ставропольского края, которая хотела поговорить с ним.

Президент России Владимир Путин дозвонился до 97-летней жительницы Ставропольского края, которая хотела поговорить с ним.

Одна из участниц встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) передала просьбу бабушки из Ставрополья Натальи Ивановны Донсковой российскому лидеру. Однако никаких координат о точном месте проживания пенсионерки не было.

Путин обратился к главам ФСБ и МВД с поручением отыскать россиянку. К концу мероприятия контакты бабушки уже были предоставлены.

"Наталья Ивановна, добрый день! Да, это Путин", — сказал президент РФ, начиная разговор с россиянкой.

"Да, это Путин. Да, это я". Путин позвонил 97-летней бабушке-ветерану, которая очень хотела с ним поговорить, но не оставила телефон. pic.twitter.com/ltLzjgA5Jn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 10, 2020

Ранее российский лидер заступился за русских бабушек и сказал, что в России они настроены патриотично.