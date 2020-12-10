Встречи с освобожденным Шугалеем ожидает сыгравший его актер Полухин

Сыгравший главную роль в фильмах "Шугалей" и "Шугалей-2″ актер Кирилл Полухин рассказал о желании познакомиться с прототипом своего героя.

Сыгравший главную роль в фильмах "Шугалей" и "Шугалей-2″ актер Кирилл Полухин рассказал о желании познакомиться с прототипом своего героя.

Он бурно отреагировал на известие об освобождении российского социолога Максима Шугалея. Об этом сообщает издание Nation News.

"Я безумно рад! Вы меня просто ошарашили", — сказал актер.

Подобные Шугалею люди заслуживают уважения, отметил Кирилл Полухин. Актер выразил надежду, что ему удастся познакомиться с ученым лично, если тот захочет.

Россиянина Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана пленили в Ливии. Больше года в России обсуждали возможность добиться освобождения граждан РФ. События в африканском государстве стали основой для художественных фильмов "Шугалей" и "Шугалей-2″. Актер Кирилл Полухин сыграл главную роль в кинолентах.