Сосновский назвал Навального "тайным козырем" Германии

Германия не собирается оказывать помощь России по ситуации с блогером Алексеем Навальным, прокомментировал политолог Александр Сосновский заявление немецкого посла в Москве.

Германия не собирается оказывать помощь России по ситуации с блогером Алексеем Навальным, прокомментировал политолог Александр Сосновский заявление немецкого посла в Москве.

Представитель посольства Германии Геза Андреас фон Гайр сообщил, что обработка запросов РФ о правовой помощи по инциденту с Навальным займет до двух лет.

Главред немецкого журнала World Economy Александр Сосновский прокомментировал изданию ФАН заявление фон Гайра. Политолог отметил, что слова посла отражают общую риторику Берлина.

"Действительно, они дали понять, что не собираются оказывать помощь в деле Навального", — заявил Сосновский.

Власти Германии будут затягивать расследование "до бесконечности", прикрываясь юридическими законами, считает политолог. По мнению Сосновского, Навальный является "тайным козырем" Германии, которая на самом деле "блефует", не раскрывая информацию. Берлин только создает видимость того, что у них есть что-то против России, резюмировал собеседник ФАН.