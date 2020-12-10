Благодаря мощной информационной поддержке социологи освобождены из плена

Освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийского плена стало возможным благодаря действиям замглавы МИД РФ Михаила Богданова и поддержке общества.

Освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийского плена стало возможным благодаря действиям замглавы МИД РФ Михаила Богданова и поддержке общества.

Недавно стало известно, что социологи из России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были освобождены из плена в неофициальной тюрьме "Митига" в Ливии. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов.

Борт с россиянами уже вылетел из аэропорта Триполи, выяснил корреспондент ФАН Аббас Джума. Известно, что ливийская сторона не выдвигала особых требований к освобождению заключенных.

Возвращение на родину граждан России — значимое событие. И оно стало возможно благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон в Российской Федерации, отметил в интервью iReactor востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Очевидно, это большой успех, учитывая ситуацию, которая складывается в Ливии в настоящее время. Онтиков также обратил внимание на немаловажную роль прессы и кино в этой ситуации. По его мнению, благодаря мощной информационной поддержке социологи возвращаются домой.

"Разумеется, помогла поддержка со стороны россиян. И в СМИ была довольно широкая информационная кампания. Кинематограф к этому подключился: фильмы, посвященные истории Шугалея и Суэйфана выходили, они переводились и на английский язык. Не только российская аудитория могла с ними ознакомиться, но и зарубежная", — заключил Андрей Онтиков.

Инцидент произошел, когда российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан прошлой весной отправились в Ливию для проведения согласованного с местными властями социологического исследования. В плену они провели более 500 дней.