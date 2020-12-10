Супруга Ефремова не сможет распоряжаться денежными средствами актера

Михаил Ефремов отказал жене Софье Кругликовой в доверенности на свою банковскую ячейку.

Михаил Ефремов отказал жене Софье Кругликовой в доверенности на свою банковскую ячейку.

Супруга Ефремова получила доступ только к счету, где находятся порядка 5-6 миллионов рублей, сообщает ФАН источник, близкий к семье артиста.

"В семье Ефремова еще до ДТП были крайне сложные отношения", — пояснил источник.

По словам компетентного источника, последнее время жена заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова больше беспокоилась не об освобождении супруга из тюрьмы, а о собственном финансовом благополучии. Тревожность Кругликовой объяснялась большим количеством детей актера, которых он признал и любит.

Близкий к звездной семье источник добавил, что еще до ДТП жена Ефремова хотела получить доверенность на основную часть имущества артиста.