19:57 10 Декабря 2020Общество
Коллекторы пытаются взыскать с электрокотла более 500 тыс. рублей в Москве
Житель столицы РФ приобрел электрокотел с сим-картой, которая ранее принадлежала должнику. Теперь у мужчины проблемы с коллекторами.
Житель столицы РФ приобрел электрокотел с сим-картой, которая ранее принадлежала должнику. Теперь у мужчины проблемы с коллекторами.
Москвич купил электрокотел в ноябре прошлого года. Вместе с ним он получил от продавца сим-карту и, как впоследствии выяснилось, множество проблем. Номер оказался зарегистрирован на должника из списка коллекторов.
Теперь мужчине постоянно приходят СМС с требованиями вернуть более полумиллиона рублей, передает телеканал "360". Однако он воспринимает это с иронией.
В беседе с журналистами москвич заявил, что не знает, куда именно электрокотел потратил данную сумму. Выплачивать долг устройство не собирается, а будет по-прежнему прятаться за кухонным шкафом в углу, заключил мужчина.