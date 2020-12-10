Коллекторы пытаются взыскать с электрокотла более 500 тыс. рублей в Москве

Житель столицы РФ приобрел электрокотел с сим-картой, которая ранее принадлежала должнику. Теперь у мужчины проблемы с коллекторами.

Житель столицы РФ приобрел электрокотел с сим-картой, которая ранее принадлежала должнику. Теперь у мужчины проблемы с коллекторами.

Москвич купил электрокотел в ноябре прошлого года. Вместе с ним он получил от продавца сим-карту и, как впоследствии выяснилось, множество проблем. Номер оказался зарегистрирован на должника из списка коллекторов.

Теперь мужчине постоянно приходят СМС с требованиями вернуть более полумиллиона рублей, передает телеканал "360". Однако он воспринимает это с иронией.

В беседе с журналистами москвич заявил, что не знает, куда именно электрокотел потратил данную сумму. Выплачивать долг устройство не собирается, а будет по-прежнему прятаться за кухонным шкафом в углу, заключил мужчина.