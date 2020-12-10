В Госдуме отметили поддержку граждан в деле Шугалея и Суэйфана

Твердая позиция МИД РФ и поддержка граждан значительно ускорили процесс освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана из тюрьмы в Ливии, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Твердая позиция МИД РФ и поддержка граждан значительно ускорили процесс освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана из тюрьмы в Ливии, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которые незаконно удерживались в ливийской тюрьме "Митига", были освобождены и возвращаются в Россию. Об этом ранее заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Депутат Водолацкий в интервью "Слово и Дело" назвал освобождение ученых однозначной победой России и торжеством справедливости.

"Значит, на территории Ливии законы начали работать. Местные власти наконец среагировали на просьбу руководства нашей страны, посольских служб, граждан", — отметил парламентарий.

По мнению Водолацкого, на решение руководства Правительства национального согласия Ливии повлияла не только позиция российского дипведомства, но и поддержка общества. Судьба россиян в североафриканской стране беспокоила всех небезразличных граждан РФ, которые выходили на митинги к ливийскому посольству в Москве, писали письма и снимали полудокументальные фильмы, посвященные социологам.