Правозащитник оценил закон о расширении полномочий полицейских

Госдума рассматривает законопроект, который расширит полномочия полиции.

Несколько дней назад Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции. В частности, сотрудникам правопорядка хотят разрешить вскрывать автомобили граждан, досматривать лица, которые подозреваются в краже, а также проникать в жилые помещения для задержания.

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер», — сказано в пояснительной записке к закону.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» российский правозащитник и общественный деятель Андрей Бабушкин рассказал, что в определенных ситуациях такое «расширение полномочий» действительно поможет полицейским предотвратить опасное преступление. Ряд поправок действительно имеет право на существование, уверен специалист.

«Некоторые поправки имеют смысл, особенно право полиции вскрывать автомобили при наличии оснований. Мы прекрасно понимаем, что автомобили могут быть местом хранения орудий преступления или даже взрывчатых веществ. В этой части поправки я не считаю избыточными. Но некоторые моменты все же я бы назвал избыточными. <…> Поэтому я бы подверг эти поправки еще более серьезной экспертизе и обсуждению», — отметил спикер.

Особый интерес правозащитника вызвала поправка, которая расширяет основания для применения полицейским огнестрельного оружия. По мнению Бабушкина, многие полицейские стараются не использовать пистолет, потому что после этого могут возникнуть вопросы со стороны сотрудников прокуратуры. В этом отношении законодательство менять не нужно, считает эксперт. Достаточно просто снабдить правоохранителей современными технологическими новшествами.

«Прежде чем стрелять, полицейский должен предупредить преступника, но если тот нападает, то ни о каком предупреждении не может быть и речи. А полицейскому потом сложно доказать, что он действовал в условиях нападения. Чтобы это исправить, я бы добился снабжения каждого полицейского видеорегистратором. Это гораздо проще. В действующее законодательство вмешиваться не надо», — добавил спикер.

Видеорегистратор может повредиться, его может украсть преступник, но, если грамотно встроить камеру, к примеру, в полицейский значок, воздействовать на него будет довольно сложно, подытожил Бабушкин. По крайней мере эти финансовые затраты окупятся тем, что сотрудники правопорядка будут защищены.