Депутат ГД считает освобождение из плена Шугалея большим достижением России

Российские власти приложили все возможные усилия, чтобы добиться освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийского плена.

Российские власти приложили все возможные усилия, чтобы добиться освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийского плена.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Александр Шерин. По словам парламентария, ситуация с российскими учеными, удерживаемыми в Ливии почти два года, показала, что наша страна всегда и везде защищает своих граждан, передает Федеральное агентство новостей.

«Считаю освобождение россиян большим достижением. Российская Федерация должна прилагать максимум усилий, чтобы каждый наш гражданин везде чувствовал себя в безопасности. Если вдруг свобода россиянина где-то ограничивается, Россия должна прикладывать максимум усилий, чтобы освободить своих граждан. То, что сегодня это случилось, это очень хороший знак, хороший посыл. Это говорит о высокой роли Российской Федерации на международной арене", - сказал Шерин.

Депутат добавил, что российским гражданам следует помнить об опасностях, с которыми они могут столкнуться в зарубежных поездках. Однако они всегда могут рассчитывать на помощь.

Информацию об освобождении россиян из ливийского плена ранее подтвердил заместитель главы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он сообщил, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже на пути в Россию, и поблагодарил за содействие в их освобождении заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова.

Шугалей и Суэйфан были похищены в Ливии в мае 2019 года. С тех пор они удерживались в неофициальной тюрьме "Митига".