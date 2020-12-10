Двух российских послов объявили персонами нон грата в Нидерландах

Амстердам объявил персонами нон грата двух российских послов в Нидерландах. Россиян вышлют из страны, сообщили в нидерландской Службе общей разведки и безопасности (AIVD).

Амстердам объявил персонами нон грата двух российских послов в Нидерландах. Россиян вышлют из страны, сообщили в нидерландской Службе общей разведки и безопасности (AIVD).

Российских дипломатов заподозрили в "шпионаже". Послы якобы работали под прикрытием в качестве аккредитованных представителей РФ в Гааге. Дипломаты должны уехать из Нидерландов. Амстердам уверен, что россияне занимались сбором данных в области высоких технологий.