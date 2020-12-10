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19:19   10 Декабря 2020
Политика

Двух российских послов объявили персонами нон грата в Нидерландах

Двух российских послов объявили персонами нон грата в Нидерландах

Амстердам объявил персонами нон грата двух российских послов в Нидерландах. Россиян вышлют из страны, сообщили в нидерландской Службе общей разведки и безопасности (AIVD).

Российских дипломатов заподозрили в "шпионаже". Послы якобы работали под прикрытием в качестве аккредитованных представителей РФ в Гааге. Дипломаты должны уехать из Нидерландов. Амстердам уверен, что россияне занимались сбором данных в области высоких технологий.

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#нидерланды #послы #нон грата

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