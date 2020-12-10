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18:55   10 Декабря 2020
Политика

Возвращение Шугалея и Суэйфана назвали настоящей победой в России

Возвращение Шугалея и Суэйфана назвали настоящей победой в России

Поклонники фильмов "Шугалей" и "Шугалей-2" обрадовались возвращению на родину их кумиров, социолога Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана.

Россияне назвали "настоящим подарком" освобождение исследователей из ливийской тюрьмы "Митига". Об этом сообщает издание Nation News.

Петербурженка Марина Р. пожелала исследователям оставаться такими же смелыми и мужественными. Профессионализм социологов отметил житель Ростова-на-Дону Александр К. Он обрадовался счастливому финалу истории о заключенных россиянах.

О возвращении исследователей Максима Шугалея и Самера Суэйфана сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. На данный момент россияне летят домой на самолете.

Российские социологи были похищены и отправлены в частную тюрьму Ливии "Митига" весной 2019 года. Они провели в заточении более года. В России сняли несколько кинолент в поддержку заключенных.

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#митига #максим шугалей #Самер Суэйфан

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